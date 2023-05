Festa Accademia Volley | raggiunta la salvezza diretta

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMissione compiuta, l’centra la! Ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento, la squadra giallorossa ha sconfitto ilGroup Roma con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-17, 25-22) nell’ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2, evitando i play out per la permanenza nella categoria. Un risultato strameritato, soprattutto alla luce di un girone di ritorno dove le beneventane si sono confermate imbattute in casa, piazzando sei vittorie su sei gare disputate, e hanno vinto ben sette delle ultime dodici gare in calendario. Un ruolino di marcia decisamente importante e ben al di sopra degli standard di una squadra in lotta per lache ha ampiamente bilanciato la prima parte di stagione più deludente. Una sorta di vera e propria ...

'Abbiamo scelto di preservare lo spirito didella giornata rinviando tutte le attività e le esibizioni a una data in cui i cittadini ...del corso di decorazione e documentazione dell'di ...... dalle 11 alle 12, un'esibizione di arti marziali con l'AssociazioneArti Corporee. Nel ... organizzato con la collaborazione dell'Associazione Paese in, con premi per i vincitori. Alle ...Racconto di una notte di mezza estate Mercoledì 21 giugno , in occasione delladella Musica, ...al Teatro Ballarin di Lendinara (RO) con la prima regionale di Una relazione per un', dal ...

Volley, Accademia è festa salvezza….missione compiuta TV Sette Benevento

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...La delegazione di Fermo dell’Accademia Italiana della cucina, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Porto San Giorgio, in vista dei festeggiamenti dei 70 anni del sodalizio, promuove domen ...