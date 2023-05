(Di domenica 7 maggio 2023) La rassegna stampa delle qualifiche di Miami Leosu quotidiano.net : ' Se Perez vincesse anche a Miami, forse, per quanto improbabile, potrebbe aprirsi uno scenario in stile ...

Di seguito la rassegna stampa di alcuni media italiani, che si sono chiaramente concentrati su Leclerc e la. La rassegna stampa delle qualifiche di Miami Leosu quotidiano.net : ' [&...Entrato a Maranello nel 1988 come ingegnere di gara, è stato infino al 2009 quando era il coordinatore dello sviluppo della performance . In un'intervista a Leosu Quotidiano ...E così è stata anche l'intervista che Mazzola ha rilasciato a Leosu Quotidiano Nazionale: ' Mi dispiace, ma credo che Vasseur stia sbagliando l'approccio ai problemi. E lo dico con ...

Ferrari, Turrini: "Quel malessere interiore che dilania Leclerc..." | FP FormulaPassion.it

Quinta gara della stagione di Formula 1, si corre a Miami: altro circuito cittadino dopo Baku e un'incognita meteo che potrebbe mescolare le carte. I giri da percorrere, le gomme, l'asfalto e… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...