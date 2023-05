(Di domenica 7 maggio 2023) Questa sera in Florida la nazionale rossa proverà, per l'ennesima volta, a fermare lo strapotere della Red Bull. Secondo la logica e i fatti, le speranze di spezzare il filotto vincente della squadra ...

... il direttore sportivo dellache, per il 2024, è stato ingaggiato dell'AlphaTauri (di proprietà della RB) come numero uno della scuderia di Faenza. Il manager potrebbe essere usato come merce ...Veramente un brutto secondo quarto per i ragazzi di coachschiacciati dalla difesa di ... Francis con unincrociato segna e subisce fallo: 45 - 35. Grande ruba palla e appoggia in ...... la terza complessiva della carriera, lasciandosi alle spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso e ladi Carlos Sainz, finalmente competitivo dopo ilfalso di Baku. Quarta posizione per ...

Ferrari, il passo gara alla prova del nove: con Verstappen e Hamilton dietro, il podio a Miami è obbligatorio ilmessaggero.it

Questa sera in Florida la nazionale rossa proverà, per l’ennesima volta, a fermare lo strapotere della Red Bull. Secondo la logica e i fatti, le speranze di spezzare il filotto ...Dietro l’errore commesso da Leclerc nell’ultimo giro delle qualifiche disputate ieri a Miami c’è anche una scelta di setup. Un assetto giudicato ‘estremo’ dallo stesso Charles, che poco prima dell’inc ...