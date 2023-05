Fernando Signorini | “Maradona era un simbolo”

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole disul Napoli e su, ex preparatore atletico del Napoli e amico di Diego Armando, è stato intervistato da Il Mattino. Lui ha fatto un confronto tra il primo scudetto e quello conquistato ad Udine tre giorni fa. Oltre a fare il confronto tra le squadre ha parlato della figura simbolica del “Pibe de Oro”. Ecco le sue parole: ?…?Spalletti ha detto cheha messo la sua mano in questo scudetto: che ne pensa? “Ha ragione. Perché nel Napoli, anche a distanza di tanto tempo e dopo la sua morte, tutto sa ancora di Diego. E non deve sorprendere che vi sia la sua immagine sul pullman che ha accompagnato giovedì sera la squadra allo stadio di Udine. Perché, come si disse nel Te Diegum del 1991, ...

è stato l'ombra - quella buona - di Diego Armando Maradona per una vita, da quando giocava nel Barcellona a quando allenava la Seleccion argentina. Preparatore atletico

Il Napoli è Napoli. In poche città esiste una sovrapposizione quasi perfetta tra la squadra di calcio e la città. Come il Futbol Club Barcelona è orgogliosamente " Més que un Club " - la scritta che c ...