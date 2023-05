Fedez | il dolce post per il compleanno di Chiara Ferragni

... e quale sarà il messaggio di suo marito, ecco Chiara Ferragni pubblicare, per il suo ... Un momento tantoche ha sicuramente emozionato la donna e tutte le persone che hanno dato uno ...... in attesa di sbancare di nuovo nelle classifiche estive: stavolta non con, con il quale insieme a Mara Sattei l'anno scorso cantava 'Lavita', ma con Marracash.Tornerà sicuramente, che ci ha ormai abituati a sorprendenti scelte musicali, dopo il successo di Mille con Orietta Berti e Achille Lauro e di Lavita con Tananai e Mara Sattei. Il ...

Fedez svela gli artisti che avrebbero dovuto cantare in “Mille” e “La Dolce vita”: Annalisa e Bresh All Music Italia

Arriva il commovente post di Fedez per il compleanno di Chiara Ferragni: ecco le dolci dichiarazioni del cantante ...Altro che crisi, Fedez torna a parlare della moglie e lo fa in occasione del compleanno di Chiara Ferragni, che si celebra oggi, domenica 7 maggio. Il rapper, infatti, ha fatto gli auguri ...