Federica Pellegrini si racconta nell’autobiografia “Oro”

(Di domenica 7 maggio 2023) MIRANO – (La Nave di Teseo collana Oceani, pp. 264, 20 euro), dal 16 maggio in libreria. Mercoledì 17 maggio si terrà un incontro con i giornalisti presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, alle ore 16. A seguire, alle ore 18, presentazione pubblica del libro con Elena Stancanelli e successivo firmacopie. Sabato 20 maggio, l’autrice sarà ospite del Salone del Libro, in dialogo con Elena Stancanelli (Sala Oro, Pad. Oval, ore 18.15). Giovedì 13 luglio l’autrice sarà ospite della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi (Albarella, Arena Spettacoli, ore 21), con Elena Stancanelli, saluti istituzionali di Emma Marcegaglia, a seguire proiezione di Underwater –(2022, 93’) di Sara Ristori. Dice la: “Quando vedo il tabellone prendo a schiaffi l’acqua della piscina: sì, stavolta ce l’ho fatta! ...

Parole speciali per una coppia che non si lascia andare spesso a dichiarazioni d'amore, ma che quando lo fa riesce a toccare il cuore. Questa volta èa scrivere una dedica speciale: parole mai dette (e condite con un pizzico di ironia) per il marito Matteo Giunta . E accompagnate da una foto dolcissima, che li ritrae durante l'...Non solo il conduttore di Viva Rai2: tutte le fobie dei vip da Michelle Hunziker aIl magazine Gente ha raccolto in un unico articolo tutte le fobie e le manie più comuni o al ...Da corrieredellosport.it carolina stramare Tensione alle stelle a Pechino Express tra i Novelli Sposi e le Mediterranee. Durante la semifinaleè stata protagonista di un brutto incidente che ha acceso gli animi. La Divina, scendendo da una pedana ...

Federica Pellegrini, le parole mai dette per il marito Matteo Giunta DiLei

Federica Pellegrini è apparsa davvero poche volte in lacrime davanti ai riflettori mediatici oppure sui social network.Federica Pellegrini ha dedicato parole speciali al marito Matteo Giunta, un pensiero d’amore condito con un pizzico di ironia ...