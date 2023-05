Federica Pellegrini | le parole mai dette per il marito Matteo Giunta

Leggi su dilei

(Di domenica 7 maggio 2023)speciali per una coppia che non si lascia andare spesso a dichiarazioni d’amore, ma che quando lo fa riesce a toccare il cuore. Questa volta èa scrivere una dedica speciale:mai(e condite con un pizzico di ironia) per il. E accompagnate da una foto dolcissima, che li ritrae durante l’ultima avventura che hanno vissuto insieme: la prima in televisione, ma una di tante per quanto riguarda la vita personale e lavorativa., la dedica piena d’amore per ilCi sonoche da sole riescono a restituire la grandezza di un sentimento. E sono proprio quelle ...