Febbre del litio | la corsa all’oro bianco contagia l’Europa ma l’Italia resta indietro

(Di domenica 7 maggio 2023) Le chiamano, a buon diritto, “materie critiche” e ilè una di queste. Parliamo di materiali fondamentali per la transizione ecologica e le industrie del futuro ma di critico c’è anche l’approvvigionamento, sempre più difficile da garantire visto il crescente appetito globale. Ilè essenziale per produrre le batterie dei veicoli elettrici la cui domanda mondiale, aumentata rapidamente negli ultimi anni, è destinata a crescere, considerando anche la proposta di bandire i motori termici in Europa a partire dal 2035. Ma questo metallo svolge un ruolo fondamentale anche nelle tecnologie che alimentano telefoni cellulari, computer, utensili elettrici e accumulatori di energia generata dagli impianti eolici e solari. Insomma è un materiale a cui difficilmente si può rinunciare, eppure perlopiù lo importiamo dall’estero. Motivo per cui molti Paesi ...