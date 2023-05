...al sesto piano del palazzo liberty all'inizio di Viale Corsica passerebbe come una location- ... "God save the queen/Theregime/They made you a moron/A potential H bomb", cantavano i Sex ......al sesto piano del palazzo liberty all'inizio di Viale Corsica passerebbe come una location- ... "God save the queen/Theregime/They made you a moron/A potential H bomb", cantavano i Sex ...

"Fascist chic". L'attacco di Bersani al centrodestra ilGiornale.it

L'ex segretario del Partito Democratico prende a pretesto l'accusa rivolta ai dem di essere diventati dei radical chic e contrattacca con il classico epiteto nonsense appiccicato agli esponenti della ...Part Two hit theaters, bringing the story of Katniss Everdeen and the Hunger Games to a (very mutedly) positive conclusion. But just like those well-dressed psychopaths in the Capitol, moviegoers have ...