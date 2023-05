È il primo caso al mondo: ecco dovecon la spugna, perché è sbagliato Rispondendo al video di un tiktoker sorpreso nello scoprire che ci sono persone che fanno a meno della spugna per lavarsi, ...Altri oramai hanno rinunciato e non fanno lada diverse settimane". Lo stato dei luoghi è ...di discussioni in un tavolo in Prefettura e che in quella occasione sarebbe stato deciso il da. ...Missione compiuta, nonostante laghiacciata avvenuta dopo appena 10' di gara, quando Leao si ... non possono permettersi di perdere terreno erisucchiare dalle inseguitrici. Allegri: "...

«Farsi la doccia con la spugna è sbagliato»: il consiglio del farmacista che mette in crisi milioni di persone leggo.it

Calabria 6: contiene bene Zaccagni sia in singolo sia quando deve raddoppiare la marcatura. Con il canovaccio della partita ormai chiaro, si va a fare la doccia a fine primo tempo. (dal 46’ Kalulu 6: ...MACERATA - Oggi in Abruzzo l’ultimo commosso saluto a Samanta Marchegiano. La cerimonia è in programma alle 16 a San Vito Chietino, nella chiesa dell’Immacolata Concezione.