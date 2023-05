Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli litigano a distanza | “Schifo Un essere che merita l’oblio!”

(Di domenica 7 maggio 2023) Nuovo scontro atra. Tutto è iniziato quando nel suo gruppo Telegram l’ex re dei papaarzzi ha pubblicato degli scatti di Diletta Leotta ad Ibiza con il compagno, sottolineando come il suo corpo non sembri lo stesso che vediamo su Instagram. Il Corriere della Sera ha fatto un articolo sulle dichiarazioni dell’imprenditore eha detto la sua in un tweet: “Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’sulla principale testata nazionale, anziché destinare questoall’oblio che“. Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’sulla principale testata nazionale, anziché destinare questoall’oblio che ...

Corona e le dichiarazioni shock Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, ancora al centro di bufere mediatiche con dichiarazioni shock. Sul suo profilo telegram ha condiviso una foto di Diletta Leotta ...Ancora una volta Fabrizio Corona ha dimostrato di non aver problemi a dire cosa pensa, utilizzando la schiettezza che da sempre lo contraddistingue.