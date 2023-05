F1 | Sergio Perez | “Max Verstappen era più veloce | c’era poco da fare”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Altra doppietta della Red Bull nel GP di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista della Florida è arrivato il trionfo dell’olandese Maxche, partito dalla nona posizione, è riuscito a prodursi in una gara eccellente con la Red Bull, precedendo il compagno di squadra,, e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso. Grande superiorità della scuderia di Milton Keynes e Ferrari in difficoltà: lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso in quinta piazza e Charles Leclerc in settima. Una prova incolore per la scuderia di Maranello, che non ha dato segnali di progresso sotto il profilo della gestione delle gomme, anzi c’è stato un chiaro passo indietro. Tornando a, le sue impressioni a caldo hanno descritto la situazione: “Io ci ho provato, il primo stint non è stato sufficientemente ...