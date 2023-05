F1 oggi | GP Miami 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023), domenica 7 maggio, andrà in scena il GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato tecnico e complicato della Florida, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare. La Ferrari avrà lo spagnolo Carlos Sainz in terza posizione e il monegasco Charles Leclerc in settima. Un vero peccato per il pilota del Principato, visto che questo risultato è stato frutto di un errore nel corso del time-attack, che l’ha visto andare contro le barriere in curva-6. Una dinamica simile a un altro crash nel corso della FP2. Leclerc cercherà quindi di riscattarsi, mentre Sainz proverà a confermarsi in zona podio. Sarà interessante capire cosa accadrà in Red Bull: da un lato ci sarà il messicano Sergio Perez in pole-position, dall’altro ...