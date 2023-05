F1 | Kevin Magnussen | “Obiettivo top10 in gara | abbiamo avuto un po’ di fortuna oggi”

(Di domenica 7 maggio 2023) 17°, 13°, 14°, 16°. Alla vigilia del weekend di Miami, erano queste le posizioni di partenza dinelle prime quattro gare del Mondiale di Formula Uno 2023. Desta scalpore dunque inevitabilmente la clamorosa quarta piazza ottenuta dal pilota danese della Haas nelle qualifiche sul circuito cittadino della Florida, anche grazie ad alcune circostanze favorevoli come gli errori di Max Verstappen e Charles Leclerc, oltre alla bandiera rossa provocata dal monegasco della Ferrari proprio a fine Q3. Intervistato da Sky Sport al termine della sessione, K-Mag è rimasto coi piedi per terra: “L’è quello di finire lanei primi dieci. E’ facile lasciarsi trasportare dall’entusiasmo quando sei quarto, ma bisogna riconoscere cheun po’ di ...

Con lui, in seconda fila, la Haas del danese. Il monegasco Charles Leclerc, con l'altra Ferrari, chiude le qualifiche con un incidente finendo contro il muro. Leclerc partirà dalla ...Al suo fianco, come a Jeddah, ci sarà Fernando Alonso (Aston Martin), in seconda fila Carlos Sainz che porta la Ferrari al terzo posto in griglia, davanti alla sorprendente Haas di. ...(Haas) 1:27.767 5. Pierre Gasly (Alpine) 1:27.786 6. George Russell (Mercedes) 1:27.804 7. Charles Leclerc (Ferrari) 1:27.861 8. Esteban Ocon (Alpine) 1:27.935 9. Max Verstappen (Red ...

Epilogo thrilling e tanti colpi di scena in occasione delle qualifiche per il Gran Premio di Miami 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sergio Perez, anche g ...GP Miami - Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, vedendo anche i risultati del compagno di squadra, Kevin Magnussen ha piazzato la zampata nelle qualifiche di Miami, e domani partirà ...