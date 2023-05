F1 Gran Premio di Miami | griglia di partenza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 maggio 2023) Sergio Perez della Red Bull parte dalla pole position, con Fernando Alonso (Aston Martin) che lo raggiunge in prima fila. Carlos Sainz è terzo per la Ferrari, davanti a Kevin Magnussen, che ha ottenuto un sensazionale quarto posto per la squadra statunitense Haas. Pierre Gasly (Alpine) partirà quinto, mentre George Russell metterà la sua Mercedes in sesta posizione. Charles Leclerc, della Ferrari, è uscito di scena dalla Q3 ma si schiererà dalla settima posizione, davanti a Esteban Ocon dell’Alpine e a Max Verstappen, che partirà nono con la sua Red Bull dopo aver commesso un errore nel suo primo giro prima dell’incidente di Leclerc che ha chiuso la sessione. Valtteri Bottas completa la top-10 per l’Alfa Romeo. Lewis Hamilton partirà 13° dopo essere stato eliminato in Q2. Lance Stroll della Aston Martin è stato eliminato in Q1 e partirà dalla 18esima ...