F1 Gp Miami 2023 | Verstappen vince con Red Bull e Ferrari male

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – L’olandese Maxil Gp die la Red, con il secondo posto del messicano Sergio Perez, mette a segno la doppietta confermando il dominio nel Mondialedi Formula 1. Al terzo posto, lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Lachiude con il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz, alle spalle della Mercedes del britannico George Russell. L’altra rossa, guidata dal monegasco Charles Leclerc, è settima dietro alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. La gara diconferma la schiacciante superiorità die della Red. Il campione del mondo, partito dalla nona posizione dopo le deludenti qualifiche, impiega appena 15 dei 57 giri per risalire in seconda posizione e ...

...00 Piacenza - Milano 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Juventus 0 - 2 15:00 Torino - Monza 1 - 1 18:00 Napoli - Fiorentina 1 - 0 20:45 Lecce - Verona 0 - 1 MOTORI - FORMULA 1 21:30 Gp...La voce del padrone è quella del campione del mondo in carica, Max Verstappen che vince con una gara esemplare il Gran Premio di, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Partito nono, rimonta tutto e tutti compreso il "povero" compagno Checo Perez sverniciato. Continua il magic moment di Fernando Alonso e della ...Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e ...

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: Ferrari inguardabile. Sainz sbaglia a ripetizione. Leclerc: "La macchina salta ovunque" OA Sport

Max Verstappen compie un capolavoro nel Gp di Miami ristabilendo le distanze dal compagno Perez in casa Red Bull, secondo. E adesso c'è Imola ...Leclerc, altri cambi Il weekend del Gran Premio di Miami non è iniziato nel migliore dei modi per Charles Leclerc, il quale aveva preso parte alla prima sessione di prove libere sia con una nuova MGU- ...