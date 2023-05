F1 Gp Miami 2023 | Verstappen vince con Red Bull e Ferrari male

Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e ...AGI - Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e ...- E' doppietta Red Bull nel Gran Premio di, valevole per la quinta tappa del Mondialedi Formula 1 . Sul circuito in Florida Max Verstappen vince sul compagno di squadra Sergio Perez . Completa il podio l'Aston Martin di Fernando ...

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: Ferrari inguardabile. Sainz sbaglia a ripetizione. Leclerc: "La macchina salta ovunque" OA Sport

Come cambia la classifica piloti in Formula 1: grandissimo risultato di Max Verstappen, sempre più leader della graduatoria ...Max Verstappen vince, dopo una rimonta furibonda iniziata dalla nona posizione, il GP di Miami e risponde nel migliore dei modi alla vittoria di Baku di Perez. Con questo successo, l'olandese sale a 1 ...