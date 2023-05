F1 Gp Miami 2023 | Verstappen vince con Red Bull e Ferrari male

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) - L'olandese Maxil Gp die la Red, con il secondo posto del messicano Sergio Perez, mette a segno la doppietta confermando il dominio nel Mondialedi Formula 1. Al terzo posto, lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Lachiude con il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz, alle spalle della Mercedes del britannico George Russell. L'altra rossa, guidata dal monegasco Charles Leclerc, è settima dietro alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. La gara diconferma la schiacciante superiorità die della Red. Il campione del mondo, partito dalla nona posizione dopo le deludenti qualifiche, impiega appena 15 dei 57 giri per risalire in seconda posizione e ...

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: Ferrari inguardabile. Sainz sbaglia a ripetizione. Leclerc: "La macchina salta ovunque" OA Sport

