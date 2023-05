F1 | GP Miami 2023 replica gara in chiaro su TV8 | orario | canale e come vederla

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Il GP diin Florida di F1 sarà visibile ininsu TV8. Vi proponiamo di seguito le informazioni utili suvedere la differita della quintastagionale. Dopo le qualifiche del sabato, appuntamento di grande rilievo quello con ladella domenica che assegna i punti e fa salire a mille l’attesa e l’adrenalina. Si parte alle ore 21.30 di domenica 7 maggio,serale in virtù del fusodi sei ore. Chi non dovesse riuscire a seguire l’appuntamento in diretta, potrà però fare affidamento sullaproposta da TV8, ilindi Sky, in lieve differita. Alle ore 23, dunque a ...