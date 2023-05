F1 GP Miami 2023 | Leclerc | “Sono arrabbiato con me stesso | inaccettabile due volte stesso errore”

(Di domenica 7 maggio 2023) “Oggi posso trovare tante scuse, la macchina era molto difficile da guidare ma ho voluto io questo assetto, sapevo che il potenziale era più grande. Non è accettabile fare duelo. So che la qualifica è uno dei miei punti forti, di solito estraggo il massimo nel Q3, questo perché prendo più rischi dagli altri. Noncontento della mia prestazione,frasi ovvie mamoltocon me. Devo fare meglio, domani partirò settimo e farò di tutto per avere una buona gara”. Lo ha detto Charlesdopo le qualifiche del Gp dichiuse in settima posizione a causa di un. Domani gara di rimonta dunque: “Rispetto alla Red ...

Il pilota messicano della Red Bull domani partirà davanti a tutti Sergio Perez conquista la pole position del Gp di. Il pilota messicano della Red Bull gira in 1'26''841 nelle qualifiche e domani partirà davanti a tutti. Perez sarà affiancato in prima fila dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. La ...Max Verstappen domina libere e qualifiche ma a partire davanti a tutti nel Gran Premio di, ... che centra la terza pole della carriera dopo le due in Arabia Saudita (2022 e). Al suo fianco, ...Gp, la griglia di partenza 1. Sergio Perez (Red Bull) 1:26.841 2. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:27.202 3. Carlos Sainz (Ferrari) 1:27.349 4. Kevin Magnussen (Haas) 1:27.767 5. Pierre Gasly (...

"Non ci sono scuse, sono arrabbiato con me stesso" "Ho chiesto troppo a Ferrari, posso trovare tante scuse: il vento, ma è per tutti. La macchina l'ho preparata io per la qualifica, ma non è ...La fotografia delle qualifiche del Gran Premio di Miami della Ferrari è tutta nell'attimo in cui Charles Leclerc perde il controllo della SF-23 numero 16 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, m ...