F1 | GP Miami 2023 | Leclerc e Sainz si parlano a fine gara | eloquente l’espressione di Charles FOTO

(Di domenica 7 maggio 2023) I due piloti della Ferrari, Carlos, sono stati immortalati dalle telecamere mentre si parlavano al termine del GP di, quinto appuntamento del Mondiale di F1. I due stavano presumibilmente parlando dellaappena volta al termine, priva di grandi soddisfazioni per la Rossa, che si è dovuta accontentare di un quinto e di un settimo posto. Emblematica soprattutto la faccia del monegasco, che riassume meglio di mille parole il weekend statunitense.

- E' doppietta Red Bull nel Gran Premio di, valevole per la quinta tappa del Mondialedi Formula 1 . Sul circuito in Florida Max Verstappen vince sul compagno di squadra Sergio Perez . Completa il podio l'Aston Martin di Fernando ...Il campione del mondo, l'olandese Max Verstappen, ha vinto il Gp di, al volante di una Red Bull. Secondo il suo compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez. ... 7 maggioMax Verstappen , a suon di giri veloci nel finale, si aggiudica il Gp didavanti al compagno di squadra della Red Bulla Racing Team Sergio Perez . Per il campione della gara statunitense si tratta della 38esima vittoria in Formula 1 in carriera. Terza la Aston Martin ...

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: Ferrari inguardabile. Sainz sbaglia a ripetizione. Leclerc: "La macchina salta ovunque" OA Sport

La F1 è la massima categoria automobilistica, ed in questo caso, non può non venirci in mente il nome Ferrari da legare al team più vincente della storia. In quel… Leggi ...Dalla nona alla prima posizione: vittoria di forza dell'olandese della Red Bull. Sul podio anche l'Aston Martin di Alonso ...