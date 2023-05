F1 | GP Imola Emilia-Romagna 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 7 maggio 2023) Il sesto appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio diin: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della sesta gara del Circus che si corre in Italia sullo storico circuito che tante volte è stato protagonista di grandi pagine del motorsport e anche purtroppo di alcune tragedie. Fascino old style e primo dei due appuntamenti nel Bel Paese: chi riuscirà a trionfare? Di seguito vi proponiamo allora l’intero palinsesto con gliche tornano quelli canonici nel primo vero appuntamento europeo. Venerdì 19 maggio alle ore 13.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 20 maggio alle ore 12.30 spazio alle ...

Genova - La Liguria corre in aiuto dell'Romagna colpita dall'alluvione e la Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Liguria ...ligure specializzato si ritroverà questa sera ae ...Nel Bolognese , sul Sillaro sono state chiuse due rotture arginali: quelle di via Tiglio a Sesto Imolese e di via Merlo, a Spazzate Sassatelli, entrambe località del comune di. Sono in corso ...... Giammaria Manghi, il presidente del Coni regionale dell'Romagna, Andrea Dondi, il direttore ... accompagnata questa volta dall'assessore allo Sport di Riccione, Simone, che sabato mattina ...

F1, GP Imola Emilia-Romagna 2023: programma, date, orari e ... SPORTFACE.IT

La Colonna mobile di Protezione civile della Regione Liguria è partita questa mattina con quattro squadre e venti operatori per aiutare l’Emilia-Romagna, colpita nei gironi scorsi da una violenta onda ...La Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Liguria è partita questa mattina con 4 squadre e 20 operatori per aiutare l’Emilia Romagna, colpita nei gironi scorsi da una violenta ondata di mal ...