(Di domenica 7 maggio 2023)ha chiuso in quarta posizione il GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di F1, registrando un ritardo +33.229 rispetto all’imprendibile Max Verstappen, netto vincitore di unadominata dopo una rimonta eccezionale. Un’ottima prestazione per il pilota britannico in forza alla Mercedes che, al trentottesimo giro, ha passato Carlos Sainz, muovendosi in modo speculare al compagno di scuderia Hamilton, il quale ha terminato la corsa davanti a Charles Leclerc. In virtù del risultato odierno il nativo di King’s Lynn si è portato al sesto posto della classifica piloti con 40 punti, mentre la Mercedes è alterza con 96 davanti alla Ferrari e alle spalle della Red Bull e dell’Aston Martin. Non a casoè apparso decisamente raggiante in mixed zone, esprimendo tanta ...

Bene la Mercedes, quarta cone sesta con Hamilton. Boccata di ossigeno per la Alpine, ottava e nona con Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Ultimo punticino per un eroico Magnussen. La ...(Mercedes) 7 : gara solida, ma non è oramai una novità dell'inglesino che prova a celebrare al meglio l'incoronazione di Re Carlo. Belli i sorpassi, bella la rimonta finale, buono il 4°...Quarta e sesta invece le Mercedes cone Lewis Hamilton. In partenza fila tutto liscio, davanti le posizioni restano le stesse per i primi giri, mentre poco più dietro Verstappen (...

F1, George Russell: "Non facevamo una gara del genere da un po', la macchina è imprevedibile al momento" OA Sport

Le parole di Frederic Vasseur al termine del GP di Miami concluso in quinta e in settima posizione dalle Ferrari di Sainz e Leclerc ...George Russell ha chiuso in quarta posizione il GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di F1, registrando un ritardo +33.229 rispetto all'imprendibile Max Verstappen, netto vincitore di un ...