F1 | Fernando Alonso | “Una gara solitaria Le Red Bull sono inarrestabili | magari a Montecarlo ci provo…”

(Di domenica 7 maggio 2023)può festeggiare dopo aver conquistato la terza posizione nel Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, infatti, il due volte campione del mondo ha centrato il quarto podio della sua stagione, anche in questo caso un terzo posto, primo dei “terrestri” alle spalle delle due Red. Ladella Florida è stata vinta da Max Verstappen che ha preceduto per 5.3 secondi Sergio Perez, mentre il portacolori dell’Aston Martin ha concluso sul gradino più basso del podio a 26.3, tenendo a debita distanza (6.9 secondi) George Russell. Un risultato di rilievo per lo spagnolo che ha disputato una prova solida, senza la minima sbavatura, nella quale si è inchinato solo allo strapotere delle Red. Al ...