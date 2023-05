(Di domenica 7 maggio 2023) Bilancio agrodolce per la Red Bull alla conclusione delle qualifiche per il Gran Premio di Miami 2023, quinto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Milton Keynes ha centrato l’obiettivo dellaposition con il pilota meno atteso, Sergio, mentre il dominatore del weekend (tra prove libere, Q1 e Q2) e leader del campionato Maxha commesso un errore in avvio di Q3 ed è stato relegato al nono posto per via della bandiera rossa provocata dal crash della Ferrari di Charles Leclerc nelle battute conclusive della qualifica. “Se la sessione fosse stata fermata immediatamente (dopo l’incidente, ndr) avresti potuto provare aun altro giro lanciato. Questa è la difficoltà quando non riesci ail tuo primo giro“, le prime parole a caldo del team principal ...

F1, Christian Horner: "Felicissimo per Perez, pole meritata. Verstappen avrà molto da fare domani" OA Sport

Prima del Gran Premio dell'Azerbaijan è arrivata la conferma del passaggio di Laurent Mekies all'AphaTauri nel ruolo di Team Principal, anche se in una data non ancora precisata. L'annuncio da parte d ...