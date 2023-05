F1 | Charles Leclerc sconsolato | “Con le medie non riuscivo a curvare | in gara accettiamo di farci passare da tutti”

(Di domenica 7 maggio 2023) Passo indietro evidente della Ferrari rispetto a Baku. La Rossa non ripete il podio del GP dell’Azerbaijan e disputa unapiuttosto anonima nel GP di Miami con entrambi i piloti, chiudendo mestamente al quinto posto con Carlos Sainz e al settimo posto con: il monegasco si è fatto sornel finale da Lewis Hamilton, testimoniando di essere inferiore a Mercedes nella fase conclusiva della. Queste le parole del numero 16 del Cavallino Rampante ai microfoni di Sky Sport, evidentemente amareggiato dall’andamento di questo weekend dopo l’errore in qualifica: “Abbiamo tanto lavoro da fare, veramente tanto. Abbiamo una macchina che quando siamo nelle condizioni ideali dà un buon feeling, ma non appena non siamo a posto con tutte le componenti, diventa molto difficile“. Sulle ...

ha tagliato il traguardo al settimo posto dopo una gara molto difficile che lo ha visto anche precipitare in 13esima posizione. Ha duellato a lungo con la Haas di Kevin Magnussen e ...(Ferrari) 5: Difficile realizzare se il podio di Baku fosse un'illusione o se Miami sia incubo. Carletto non ha mai brillato in Florida, ha cannato entrambi i tentativi in Q3, facendo ...In ombra ancora una volta le Ferrari, rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e, entrambi mai in ritmo. Quarta e sesta invece le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

F1 Ferrari, Leclerc di nuovo a muro! Parte 7° nel GP Miami Tuttosport

Avvio difficile di gara per il monegasco della Ferrari. Red Bull e Haas lo mettono alle corde. E poi, come se non bastasse, ecco un problema ai freni ...Dai microfoni di Sky Sport, il ferrairsta Charles Leclerc, oggi settimo, cerca di analizzare la prova negativa vissuta a Miami. "Dobbiamo lavorare tanto per avere una macchina più costante nei giorni ...