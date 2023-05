Expo 2030 | il Campidoglio studia il percorso per una nuova linea bus Eur-Tor Vergata

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma – “La commissione congiunta, Mobilità e Giubileo di stamattina aveva come obiettivo quello di stimolare l’avvio di un tavolo tecnico per uno studio di fattibilità sullo sviluppo di unabus che andrà a collegare il quartiere EUR a Tor, al fine precipuo di creare una sorta di filo rosso ideale che leghi questi due quartieri: ovvero Torche – auspichiamo tutti – andrà a ospitarenele l’EUR che avrebbe dovuto ospitarlo nel 1942. Tutto ha avuto inizio da una mozione approvata all’unanimità nel Municipio IX e poi riapprovata in Aula Giulio Cesare; per discutere di questo importante provvedimento sullo snodo trasportistico abbiamo oggi invitato nella commissione congiunta i rispettivi assessori alla Mobilità dei Municipi VI e ...

Boom di turisti in Centro a Roma, dove si preannuncia una stagione record che proietta direttamente la Capitale al Giubileo 2025 e, chissà magari ad. Ma se il comparto ricettivo 'brinda', preoccupa non poco quello dei servizi, soprattutto alla vigilia dell'apertura dei cantieri proprio in vista dell'apertura dell'Anno Santo. Rifiuti, ...... vanno bene Vaticano e Usa, ma ricordati di instaurare un rapporto forte anche con Londra e Israele!' Lei, Presidente, lo sta facendo da tempi non sospetti: complimenti! Giubileo,e ...Il Presidente della Camera di Commercio di Roma sottolinea i prossimi appuntamenti della città, partendo proprio dalla Maker Faire per passare poi al prossimo Giubileo del 2025 e all'. "Si ...

Expo 2030, delegati BIE in visita nella Capitale Roma Capitale

La Ryder Cup sarà un grande appuntamento e uno straordinario volano per Expo 2030. Ospitarla significa preparare e dimostrare come i grandi eventi possano essere ospitati nella nostra Capitale".