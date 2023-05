Europa League | Monchi | «La finale Roma-Siviglia un sogno | mi manca la città»

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole del ds del, sulla possibilecontro la, sua ex squadra: «Sarebbe un» Il ds del, in una intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato dell’eventualità di poter incontrare la, sua ex squadra, indi. Di seguito le sue parole se spera che questo succeda. «Sì, per due ragioni: perché vorrebbe dire che sia lache ilhanno superato il turno. Sarebbe troppo bello. Cosa mipiù di? Tante cose, tante. Al di là dei risultati sportivi (il primo anno le cose sono andate bene, il secondo non benissimo), ho vissuto una ...

"Tutti insieme uniti, più che mai" il post di Paulo Dybala su Instagram per caricare squadra e ambiente in vista della gara di andata della semifinale dicontro il Bayer Leverkusen. I 25' giocati dalla Joya contro l'Inter lasciano ben sperare in vista della sfida di giovedì sera. Se tra domani e mercoledì non dovessero sorgere nuovi ...Osimhen è ambito dai club più ricchi d', Kvaratskhelia è un nome segnato in rosso sui ... la cessione di Kim 'beffa' la JuventusIl difensore ex Fenerbahce piace molto in Premier, dove si ...Una scelta che nessuno, in, si è sentito di fare con i vari statunitensi che militano nelle ...se i berlinesi riusciranno a centrare l'approdo alla fase a gironi della prossima Champions

Champions League ed Europa League, le semifinali: le partite in chiaro Everyeye Tech

Il mondo del calcio è sempre alla ricerca di nuove stelle da far brillare sui rettangoli verdi di gioco. Tra i giovani emergenti che stanno attirando l’attenzione di molti club europei c’è un attaccan ...commercialista, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: commercialista. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.