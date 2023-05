Europa League | il Siviglia | avversaria della Juventus

(Di domenica 7 maggio 2023) Si avvicina la semifinale ditra: per i bianconeri un’di notevole caratura in questa competizione. La gara di andata è in programma giovedì 11 maggio all’ “Allianz Stadium” di Torino, mentre la sfida di ritorno si giocherà giovedì 18 maggio allo stadio “Ramón Sánchez-Pizjuan”, tana degli spagnoli con una capienza di circa 44mila posti. La squadra di Max Allegri affronta la regina del torneo, dal momento che gli andalusi vantano il record di sei successi nell’albo d’oro. I torinesi cercheranno di conquistare l’accesso alla finale che in questo torneo manca dall’edizione 1992/93. Allora laalzò la sua terza Coppa Uefa battendo il Borussia Dortmund nel doppio confronto., l’...

Quella di casa può continuare a sognare nella conquista di un posto indove un decennio di assenza. Un ruolino impressionante con 8 vittorie delle ultime 9 in Premier. Tra questa spicca ...... ma che si protragga nel tempo, e il desiderio non tanto nascosto del presidente Aurelio De Laurentiis è trionfare anche in: 'Adesso dobbiamo vincere la Champions, perché quest'anno ......00 Milan - Inter CICLISMO - GIRO D'ITALIA 12:55 Atripalda - Salerno (171 Km) BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Maccabi 20:00 Real Madrid - Partizan CALCIO -21:00 Roma - Bayer L. 21:00 ...

Roma, sorridi: Leverkusen ko in casa contro il Colonia La Gazzetta dello Sport

Ma il bello del calcio è che tutto è possibile, ecco perché non mancano le sorprese come Roma, Parma e Napoli, che sono riuscite a trionfare in Conference ed Europa League, scrivendo la storia. Ecco ...Milan e Inter dimostrano che non sono due semifinaliste per caso, e che il derby non produrrà una vittima sacrificale per la finale di Istanbul, ma un avversario credibile per City o Real, due mostri ...