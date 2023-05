“Estremamente preoccupato” Vicini al dramma sulla centrale nucleare

(Di domenica 7 maggio 2023) Un luogo delicato, anzi delicatissimo, messo a rischio dalla guerra tra Russia e Ucraina. «La situazione generale nell'area vicina alladi Zaporizhzhia sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Sonoper i rischi reali che lacorre in termini di sicurezza. Dobbiamo agire subito per prevenire la minaccia di un grave incidentee le relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente», il grido di allarme del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, in una nota pubblicata sul sito dell'agenzia. «Questo importante impiantodeve essere protetto. Continuerò a fare pressione affinché tutte le ...

Zaporizhzhia pericolosa, Aiea: “Estremamente preoccupati” In Terris

