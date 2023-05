Erosione | Perrella e Fiumicini Lega | “Un problema troppo spesso affrontato male | dobbiamo mettere in campo le nuove tecnologie”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 maggio 2023) Fiumicino – “L’è un seriodel nostro territorio e merita un’adeguata riflessione sul da farsi. Il nostro obiettivo non è solo quello di parlarne, ma anche di andare oltre alla ricerca di soluzioni concrete”. Così Salvatoree Giorgia, intervistati da ilfaroonline.it a Fregene, a margine dell’evento a sostegno di Mario Baccini, in cui ha fatto visita il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini., entrambi candidati per laal Consiglio comunale, aggiungono: “C’impegneremo al massimo persul tavolo qualcosa di positivo, per un temaignorato. E’ necessarioinle ...