Eredivisie | Gimenez in gol da 7 giornate | il Feyenoord è vicino al titolo

(Di domenica 7 maggio 2023) Il solitotrascina ilalla vittoria e tra 7 giorni potrebbe festeggiare la matematica vittoria dell’Arrivano 3 notizie dalnella giornata numero 31 dell’. Ve le diciamo in ordine d’apparizione, sull’importanza non faticherete a mettere voi ordine. 1) Arne Slot sa vincere senza fatica. Oggi la capolista è scesa in campo sul terreno dell’Excelsior, altra squadra di Rotterdam. Stadio minuscolo – 3.500 gli spettatori e solo 28 posti riservati alla stampa -, motivazioni non banali per i padroni di casa impegnati nella lotta salvezza, tentazione di pensare che il vantaggio in classifica al fischio d’inizio fosse sufficiente per tirare un po’ i remi in barca. Ebbene, i 5 punti sul Psv – ieri vincente di misura nella stessa città contro lo Sparta – sono ...

L'attaccante del Feyenoord Santiago Giménez - 33 partite in stagione tra campionato ed Europa League, diciassette gol e tre assist

Santiago Giménez was met twee doelpunten de gevierde man bij Feyenoord in het gewonnen uitduel met Excelsior (0-2). 'Maar ik doe het niet alleen', zei de spits uit Mexico. 'Het werk van ons hel ...Arne Slot kon niet genieten van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord, die in een 0-2 zege voor de Club van Zuid eindigde. Dat had enerzijds te maken met het spel van de ploeg van Slot, maar ook ...