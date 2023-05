Erdogan sarà costretto ad abdicare? Lo sfidante che può vincere le elezioni

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 maggio 2023) Manca una settimana allepresidenziali e parlamentari in Turchia, Paese colpito da una grave crisi economica oltre che da un terremoto che lo scorso 6 febbraio ha ucciso più di 50mila persone e causato oltre 5,9 milioni di sfollati nelle sue province meridionali come nel nord della Siria.che vedranno il presidente Recep Tayyipaffrontare una sfida senza precedenti, mentre continua a crescere il consenso al suonumero uno, il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu che guida il Partito popolare repubblicano (Chp) e un'alleanza di sei partiti di centro sinistra. Il 14 maggio i sondaggi prevedono un'affluenza record alle urne, che potrebbero decretare la fine del governo ventennale di. A non votare saranno invece le province colpite da terremoto di ...