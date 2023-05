Erdogan non vuole lasciare la Turchia nelle mani di un ubriacone

Leggi su europa.today

(Di domenica 7 maggio 2023) A una settimana dalle elezioni presidenziali e parlamentari in, i toni si fanno più accesi. Il presidente in carica e in corsa per un ennesimo mandato è passato agli insulti per attaccare i suoi rivali. Recep Tayyipha definito il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu un...