Ercolano | incredibile scoperta | rinvenuti alcuni papiri Lo stupore degli studiosi

Il principe El Hassan bin Talal di Giordania in visita ad Ercolano Lo Strillone

Una visita al Parco Archeologico di Ercolano e poi l'accoglienza in Comune per firmare il libro degli ospiti illustri. Sabato 6 maggio il principe El Hassan bin Talal di Giordania sarà nella città deg