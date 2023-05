(Di domenica 7 maggio 2023) Laespugna Compiègne (Francia). La squadra nordica è infatti uscita vittoriosa dalladella FEICup, competizione itinerante di, rimanendo in testa in tutti e tre i segmenti. Carina Cassoe Kruth (su Heiline’s Danciera), Anna Kasprzak (su Addict de Massa) e Lone Bang Zindorff (su Thranegaardens Rostov) hanno infatti conquistato un totale di 36 punti, tenendo a debita distanza la squadra olandese formata da Hemar Zweistra (su Hexagon’s Ichh Weiss), Denise Nakeman (su Boston Sth) e Lynne Mass (su Electra),con 38. Vicinissimi poi i tedeschi. Mathias Alexander Rath (su Destacado FRH), Evelyn Ger (su Westminster 71) e Bianca Nowag-Aulenbrock (su Florine Old) si sono infatti piazzati sul ...

Sono sette le gareLongines Ranking valide per la computer list mondiale e due per gli Olimpic Games di Parigi 2024. Le novità non si fermano qui: quest'anno l'evento equestre sarà sponsorizzato ...La nostra 'vision' e le bozze di raccomandazioni, così come la Carta della, sono solo un punto di partenza per influenzare il cambiamento in tutto il settore dell'. Le raccomandazioni ...... Veronika , l'ultimogenita di Prigozhin, ha partecipato a gare diin Spagna. In totale, dal 2014, secondo la Federazione equestre internazionale (), lei e la sorella maggiore Polina ...

Equitazione, FEI Dressage Nations Cup 2023: la Danimarca vince la seconda tappa, secondi i Paesi Bassi OA Sport

La Danimarca espugna Compiègne (Francia). La squadra nordica è infatti uscita vittoriosa dalla seconda tappa della FEI Dressage Nations Cup 2023, competizione itinerante di equitazione, rimanendo in t ...La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Formazione, informa che è stata inserita in calendario una sessione d'esame per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endur ...