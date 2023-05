Empoli | Zanetti | «Veniamo da un momento delicato | una partita non cambia le cose»

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Paolo, allenatore dell’in conferenza stampa in vista della sfida dei toscani contro la Salernitana Paoloha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro dell’di domani con la Salernitana. Di seguito le sue parole. CHE GARA SI ASPETTA – «Un insieme di, siamo arrivati al clou del campionato. Sappiamo che dobbiamo fare i punti necessari, questo ci consente di non guardare i risultati degli altri ma quello che facciamo noi. La nostra strada deve essere questa. Venivamo da uncomplicato e unanon puòre le. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver lasciato alle spalle questo. Voglio vedere quella mentalità che abbiamo ...

L'ha un problema notevole nel reparto offensivo, con il suo principale bomber, Cambiaghi, autore di appena cinque reti. Complessivamente, la squadra diha messo a referto 29 reti, ...Sarà una partita delicata e difficile, 'perché Paolo- spiega Sousa - ha una struttura ... L'ci affronterà pieno di fiducia, dopo il risultato strepitoso ottenuto contro il Bologna'. Il ...I felsinei, dopo la sconfitta esterna per 3 - 1 contro l', sono noni con 45 punti, frutto ... contro i quattro di quella di. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini con il ...

Seconda gara consecutiva interna per gli azzurri che, domani alle 18:30, ospiteranno la Salernitana. Per gli azzurri non potrà esserci la matematica salvezza in nessun caso ma, fare punti, significher ...Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Salernitana, valido per la 34a di Serie A.