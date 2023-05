Empoli-Salernitana | Sousa | “Sfida difficile I ragazzi stanno crescendo”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) “Guardiamo i risultati degli avversari diretti, ma non dobbiamo pensare agli altri. Vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita lavorando soprattutto sulla mentalità”. Così il tecnico della, Paulo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’. “Sarà una partita difficilissima, per tanti motivi. L’è reduce da un successo strepitoso contro il Bologna e anche loro, come noi, sono consapevoli che una vittoria darebbe la spinta forse definitiva verso il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. E poi avranno il pubblico dalla loro parte”. Sul futuro: “Sono concentrato sulla squadra, il mio pensiero ora è la partita contro l’. Ci sono dei punti che dobbiamo ancora conquistare. Poi ci sarà tempo e modo per parlare con la società e capire quali ...