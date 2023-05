Empoli - Salernitana | pronostico | l' X primo tempo e X finale vale 4 50

Ultime gare di questa 34esima giornata di Serie A. Al Castellani si gioca: fischio d'inizio lunedì alle 18.30. La squadra di Zanetti arriva dal successo per 3 - 1 contro il Bologna, i granata hanno pareggiato 3 - 3 contro la Fiorentina. Il pronostico: X ...Per la Lazio Lecce, Udinese, Cremonese ed, anche in questo caso molto agevole, per la Roma Bologna,, Fiorentina e Spezia, per l'Atalanta, Verona, Inter e Monza, infine ...Infine lunedì alle 18.30 Udinese - Sampdoria ede alle 20.45 Sassuolo - Bologna. La cronaca di Atalanta - Juventus Primo tempo intenso ma con poche occasioni da gol. La prima palla ...

Empoli-Salernitana, la conferenza di Sousa Fantacalcio ®

La 34esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 4 match, dopo i tre anticipi di ieri. Nella sfida di alta classifica a Bergamo i bianconeri vincono con i gol di Iling-Junior e Vlahovic. Il ...Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli. Le sue parole raccolte da TMW. FUTURO – “Resto Non dovete preoccuparvi ...