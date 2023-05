... bastano poche scintille per iniziare davvero spaventosi'. Circa 122mila ettari sono bruciati, ha detto Smith, e 20 località sono state evacuate. Lo stato diconferisce al governo ...... la possibile siccità e la mancanza di acqua' Un'quella climatica che peggiora ...in Canada dove 20mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa degliche ...La provincia canadese occidentale dell'Alberta ha dichiarato lo stato didopo che circa 100boschivi sono scoppiati e hanno costretto all'evacuazione di circa 25.000 residenti. una situazione senza precedenti , ha annunciato la governatrice della ...

Emergenza incendi in Canada: oltre 25mila evacuati nell'Alberta TGCOM

Incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del capoluogo. Tra questi in via Gemellaro, in via Mongitore non distante dall’ospedale dei Ba ...Le temperature raggiunte in Vietnam dal mese di Aprile ad oggi iniziano seriamente ad allarmarci. La stazione meteorologica nella ...