Elisa Maietti morta a 33 anni dopo il parto | al via raccolta fondi per la bambina

(Di domenica 7 maggio 2023)ha dato alla luce la sua prima figlia, Alice, a 33all’ospedale di Cona (Ferrara)due ore di travaglio. Tutto sembrava essersi svolto nel migliore dei modi, complice anche il poco tempo trascorso tra l’inizio delle contrazioni e la nascita della, ma così non è stato. Poche oreil, infatti, la neomamma, una ricercatrice ferrarese, ha iniziato ad avvertire dolori allo stomaco, che l’hanno portata a vomitare. Ben presto però la situazione è peggiorata nell’arco di poche ore, fino alla morte a causa di un’emorragia cerebrale, emersaessere entrata in coma. Non è bastato il soccorso tempestivo dei medici della struttura. Vi raccomandiamo... ...

