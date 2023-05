El Kaddouri | La piazza di Napoli meritava lo scudetto | anche quì in Grecia

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) A Calcio24 Tv durante "Speciale" è intervenuto Omar El, ex calciatore del, di seguito le sue dichiarazioni: “Questoè di tutti gli amanti del calcio,qui intifavano. Sono felicissimo perché quella partenopea è unachequesto traguardo, è una vittoria per tutto il sud. Voglio sottolineare la stagione di Lobotka, è stato straordinario. Lo vidi al Celta e pensavo che fosse fortissimo, ha avuto qualche difficoltà solo all’inizio. Spalletti? Si è sempre saputo fosse un allenatore fortissimo, purtroppo in Italia non aveva ancora vinto ma in questi due anni ha fatto un grandissimo lavoro, ilquest’anno ha giocato un ...