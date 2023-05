Edwige Fenech | chi è l’ex marito Luciano Martino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 maggio 2023), la celebre attrice e conduttrice televisiva nata nell’allora Algeria francese e naturalizzata italiana, è stata una donna molto amata e sempre al centro dell’attenzione del gossip italiano. Tra i suoi grandi amori, due nomi emergono in modo particolare:e Luca Cordero di Montezemolo.ha avuto un solo matrimonio alle spalle, quello con il produttore, scomparso nel 1993. La coppia è stata insieme praticamente per tutto il corso degli anni Settanta, in particolare si sono sposati nel 1971 e si sono separati nel 1979. Classe 1933, dunque,era al momento delle nozze con la bella attrice della commedia sexy italiana di molti anni più grande di lei. ...