Edoardo Tavassi spiega che rapporto c’è oggi con Edoardo Donnamaria

Leggi su biccy

(Di domenica 7 maggio 2023)edal Grande Fratello Vip sono stati molto complici eppure, appena uscito, l’ex volto di Forum se l’è data a gambe. Intervistato da Radio Cusano Campus, come riportato da IsaeChia.it,ha parlato diricordandolo al Grande Fratello Vip. “Io e Micol dormivano in un van che non è che avevi le chiavi, ti aprivano la porta di notte a qualsiasi ora. Stavi con l’ansia non solo delle telecamere, ma dei coinquilini che erano invadenti da morire in continuazione. I più invasivi?che praticamente era nostro figlio, viveva con noi. Stava in mezzo che dormiva fra di noi, ci mancava che lo ...