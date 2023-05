Ecco chi sta lasciando la Schlein Una clamorosa rivelazione | terremoto politico

(Di domenica 7 maggio 2023) «Con la logica del partito aperto, la gente si avvicina». Renato Schifani, presidente della Sicilia, parla con Libero a margine della convention di Forza Italia. Ultimamente si è molto dibattuto sulla futuribilità di Forza Italia. Esiste questo futuro? «Sì, e poggia su due gambe. La prima è la figura carismatica del suo fondatore, Silvio Berlusconi. L'altra gamba sono i valori che Berlusconi ha radicato in parte della società italiana: libertà, europeismo, garantismo, atlantismo, riformismo. Sta a noi, classe dirigente, valorizzare e rilanciare tutto questo. Dobbiamo aprirci a 360 gradi per confrontarci con i cittadini e gli elettori sulla base delle nostre battaglie. Io nella mia regione sto dando un segnale: dobbiamo aprirci agli incerti, ai delusi di altre aree. Non solo del Terzo Polo ma pure di altre forze politiche». Proprio una kermesse regionale siciliana di Forza ...

