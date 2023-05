“È un raccomandato” Amici 22 | bufera su Wax | il pubblico lo ha scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 7 maggio 2023) Non c’è puntata di22 senza polemica ma stavolta le critiche raggiungono anche Maria De Filippi, ilinfatti non gradito quello che è uscito dal giudizio dei giudici e il quartetto finale che domenica si sfiderà per la finale. Le polemiche hanno risparmiato Mattia Zenzola, uno dei più autorevoli candidati alla vittoria finale. In diretta, Giuseppe Giofrè, ha detto: “Il modo in cui Mattia riesce a stare in scena oscura sempre gli altri. Devo votare Mattia”. Parole che sono state sottolineate da Malgioglio: “Aaron sa quello che penso di lui. Questi ragazzi parlano inglese pur non essendo madrelingua. Non so come facciano. Ma vorrei soffermarmi su Mattia che ha un erotismo e una passionalità pazzeschi. In questo flamenco ha messo il fuoco. Per me è un encantador. Forse esagero, adesso ho le vampate”. Leggi anche: “Vi giuro, è successo ...