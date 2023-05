Entrambi hanno un conto aperto con la semifinale di Champions League. O, se preferite, per entrambi la semifinale di Champions League è una ferita aperta. Parlate ad Andrée a Edindel penultimo atto della coppa dalle Grandi Orecchie e vedrete che il loro volto cambierà espressione. Perché nelle loro menti riaffioreranno i ricordi di quelle due finali ...L'allenatore nerazzurro lascia inizialmente in panchina Mkhitaryan,, Lautaro e offre alcuni ...La prima occasione è della Roma con un destro da fuori area di Pellegrini deviato da Bastoni e...L'allenatore nerazzurro lascia inizialmente in panchina Mkhitaryan,, Lautaro e offre alcuni ...La prima occasione è della Roma con un destro da fuori area di Pellegrini deviato da Bastoni e...

Dzeko-Onana, operazione riscatto: atroci beffe nel passato, ora il sogno finale La Gazzetta dello Sport

Milan-Inter si avvicina. Il derby in semifinale di Champions league sarà uno spettacolo per tutto il calcio italiano e non solo. Una d ...Le condizioni di Bastoni non preoccupano: il centrale sarà al suo posto insieme a Darmian e ad Acerbi. In attacco Dzeko e Lautaro con Lukaku pronto ad entrare. Skriniar ha iniziato ad allenarsi in pal ...