Dl lavoro | Schlein ricuce con Conte | Nessuno strappo con il M5S

(Di domenica 7 maggio 2023) Chi temeva che, una volta diventata segretaria del Pd, Ellysi dimenticasse delle piazze dovrà sicuramente ricredersi. E lo potrà fare solo guardando a questo fine settimana, in cui la leader del Partito democratico ha viaggiato, e tanto, per scendere a fianco della gente. L'ha fatto, in particolare, sabato, quando a Bologna ha partecipato alla manifestazione organizzata dai sindacati confederali in protesta contro le politiche sule sociali del governo guidato da Giorgia Meloni.