Dl Lavoro | Salvini | “Aumenti in busta paga anche per pagare personal shopper”

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – “se uno ha ilche gli costa 300 euro l’ora, un aumento di stipendio ti serve perrlo. Non è che puoi andare in giro per Sarzana scoordinata tra i jeans la camicia l’ombretto e il rossetto”. Così il leader della Lega Matteointervenendo a un comizio elettorale a Sarzana, parlando del decreto. Il riferimento è alle critiche arrivate a Elly Schlein e all’intervista nella quale la segretaria dem ha detto di avere un’armocromista che l’aiuta a scegliere gli outfit da indossare. Durante il suo intervento, alcune persone che assistevano al comizio hanno gridato al leader leghista che Schlein era già intervenuta a Sarzana: “Ah – ha ironizzato lui -e c’è l’aveva ilquando è venuta a ...

Così il leader della Lega Matteointervenendo a un comizio elettorale a Sarzana, parlando del decreto. Il riferimento è alle critiche arrivate a Elly Schlein e all'intervista nella ...... il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha inaugurato l'evento ... Siamo già alcon Unacea sulla prossima edizione che sarà sicuramente la continuazione di questa ......era e resta autentico cavallo di battaglia della Lega di Matteo. E probabilmente si tornerà a parlare anche di misure flessibili. Magari dotando il sistema di uscite anticipate dale ...

Dl Lavoro, Salvini: "Aumenti in busta paga anche per pagare ... Adnkronos

(Adnkronos) - “Anche se uno ha il personal shopper che gli costa 300 euro l'ora, un aumento di stipendio ti serve per pagarlo. Non è che puoi andare in giro per Sarzana scoordinata tra i jeans la cami ...Il leader della Lega a San Lazzaro in vista delle imminenti elezioni amministrative: "Mi hanno detto che a sinistra propongono volti nuovi...". La sindaca Ponzanelli: "Campagna elettorale deludente, p ...