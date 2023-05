Diretta Spalletti | festa scudetto | ecco le parole del tecnico 

Lucianoparla al Maradona da Campione d'Italia dopo la vittoria per 1 - 0 contro la Fiorentina decisa da un gol su rigore di Osimhen. Ecco le sue ...Paolo Sorrentino: "Scudetto Maradona ci ha spiegato come si fa" Ladi Napoli - Fiorentina 2023 - 05 - 07 21:36:25esulta: "Se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me..." Lucianonel corso dei festeggiamenti: 'È proprio vero ...Calciomercato Napoli: rinnovo, l'annuncio inNapoli - Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Napoli Fiorentina : "Provo gioia a vedere Napoli così, la ...

Emozione Spalletti: piange in diretta tv per lo scudetto Corriere dello Sport

In diretta su Dazn la grande Festa dello Scudetto del Napoli. La vittoria con la Fiorentina allo stadio Maradona ha reso ancora più bella la vittoria del terzo scudetto del club azzurro. Un sogno che ..." Il rinnovo del mio contratto Non ci sono problemi, nel senso che il club aveva questa opzione e l'ha esercitata. Io li ringrazio di avermi avvertito di aver esercitato la clausola, poi ci sarà temp ...